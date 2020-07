Borsa: Europa riduce il calo nel finale, Milano -0,75%

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Riducono il calo le borse europee nel finale da Madrid (-1,3%) a Parigi e Francoforte (-1,2% entrambe), mentre Milano (-0,68%) e soprattutto Londra (-0,17%) appaiono più caute, con il Dow Jones (+0,9%) e il Nasdaq (-0,5%) contrastati a New York. Contrastate JpMorgan (+1,2%) e Wells Fargo (-6%), che hanno aperto la stagione dei rendiconti intermedi a Wall Street. Difficoltà per i produttori di semiconduttori, all'indomani dei dati di Nordic Semiconductor (-3,3% ad Oslo). In Piazza Affari e a Parigi Stm cede il 4%, a Francoforte Infineon il 5,4% e ad Amsterdam Asm International il 3,6%. Debole Ferrari (-2,2%), sull'onda lunga dell'incidente in pista domenica scorsa al Gran Premio d'Austria. Tensione ridotta su Peugeot (-1,1%) ed Fca (-1,15%), più pesante invece Pirelli (-1,8%) dopo il dato sulle vendite di veicoli commerciali in giugno. In campo bancario, con lo spread in calo a 165,5 punti, riduce il calo Ubi (-0,74%) e lo azzera quasi Unicredit (-0,16%). Risalgono dai minimi a Madrid Bbva (-0,9%) e Santander (-0,87%), e a Londra Lloyds (-1,5%) ed Rbs (-0,7%). Poco mossa SocGen (-0,35%) a Parigi. Rallenta Atlantia (+1,6%) in attesa del Cdm sulla concessione autostradale della controllata Aspi.

