Thun diventa anche gioielleria, alleanza con Trollbeads

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - L'azienda altoatesina Thun si allea con la danese Trollbeads per debuttare nel mondo dei gioielli.

Una partnership siglata per realizzare bracciali componibili. Un prodotto che mette insieme l'argento e il vetro lavorati a mano con le icone che caratterizzano il marchio Thun: farfalle, coccinelle, orsacchiotti.

"Vogliamo diventare più grandi, più internazionali", spiega Francesco Pandolfi, ceo dell'azienda fondata a Bolzano nel 1950.

Il lancio della collezione è previsto per quest'autunno e rientra in una strategia che al centro mette proprio le intese tra marchi diversi. La pandemia non ha fatto altro che accelerare processi già in atto. "Abbiamo un mercato in evoluzione: lo si può leggere in maniera preoccupata od opportunista", dice Pandolfi.

Di certo "non siamo più nel mondo degli anni Ottanta e Novanta, dove siamo cresciuti e dove prevaleva una logica di competizione, ognuno lottava per acquisire le quote dell'altro.

Adesso la normalità, la nuova normalità, è la collaborazione".

Il mantra è quindi "guardare avanti" anche se, sottolinea il chief brand officer di Thun, Francesco Spanedda, "ci vuole coraggio. E Thun ne ha". I bracciali 'Thun by Trollbeads' saranno nei negozi, distribuiti su entrambe le reti commerciali, a partire da fine settembre. (ANSA).