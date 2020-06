Borsa: Milano gira in rialzo (+0,58%) con l' Europa

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Piazza Affari, dopo un peggioramento, ha ridotto le perdite ed è passata in positivo (+0,58%) in linea gli altri listini europei che beneficiano del miglioramento del futures su Wall Street che fanno sperare in una seduta diversa dal tonfo di mercoledì. Francoforte si conferma la migliore (+0,86%), Parigi guadagna lo 0,52% mentre Londra è più cauta (0,07%).

A Milano Nexi, reduce da un accordo con Google, si è portata in testa (+2,4%), seguita da Inwit (+2%) ed Enel (+1,92%) nonché da Fca (+1,51%) con Exor (+1,1%) mentre in coda resta Campari (-2,7%, insieme a Moncler (-1,38%), ai difensivi Italgas (-1,25%) ed Hera (-1,07%). Ha ridotto le perdite Tim (-1%) penalizza in avvio dal giudizio di Goldman Sachs ma con gli occhi del mercato rivolti al Cda da cui si scomette possano emergere novità sulla rete unica. Fuori dal paniere principale resta in forte rialzo Cattolica (+29% a 4,6 euro) dopo l'intesa strategica con Generali (-0,11%). (ANSA).