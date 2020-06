Borsa: Europa arretra con futures Usa, Milano -1,2%

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Ampliano il calo le principali borse europee, con i futures Usa in moderato calo dopo richieste di sussidi di disoccupazione superiori alle stime. In serata è atteso inoltre il discorso di Loretta Mester, presidente della Fed di Cleveland. Madrid (-1,85%) è la peggiore, preceduta da Parigi (-1,56%), Francoforte (-1,4%), Milano (-1,25%) e Londra (-0,96%). Con lo spread in rialzo a 180 punti scivolano in Piazza Affari Unicredit e Bper (-2% entrambe), più caute invece Intesa (-1%) e Ubi (-0,5%). In campo automobilistico sotto pressione Renault (-2,76%), Peugeot (-1,5%), Volkswagen (-1,2%), più cauta invece Fca (-0,3%). Segno meno per Bp (-1,88%), Total (-1,8%) e Shell (-1,7%) insieme a Eni (-1,5%) nonostante il rimbalzo del greggio (Wti +0,5% a 38,16 dollari al barile).

(ANSA).