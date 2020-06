Borsa: Europa in rosso con banche, future Usa negativi

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Proseguono la discesa le principali Piazze europee, con i future Usa in negativo, a prospettare un'apertura di Wall Street in rosso, mentre gli analisti non aspettano grandi novità dal Fomc della Fed, anche se potrebbe impattare la crescita a sorpresa dei posti di lavoro. La peggiore è ancora Madrid (-2,3%), seguita da Francoforte (-2,3%), Parigi (-2,2%) e Londra (-1,9%), in attesa dell'Ecofin.

In linea Milano (-2%) con lo spread a 178.

Il prezzo più alto viene pagato dalle banche, il giorno dopo che Christine Lagarde ha annunciato la scure sui dividendi, bloccati fino a gennaio 2021. Se l'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde l'1,5%, le banche lasciano sul terreno il 3,5%, con picchi come quelli di SocGen (-6,1%), Bank of Ireland (-5,9%), Commerzbank (-4,6%), Intesa (-3,9%) e Unicredit (-3,8%). Pesanti le auto, con Peugeot (-4,8%) e Fca (-4,6%). Male i petroliferi, come Repsol (-4,7%) Tenaris (-3,7%) e Eni (-3,1%), col greggio in calo (wti -2% a 37,4 dollari al barile). Sale l'oro (+0,8%). (ANSA).