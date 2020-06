Borsa: Europa si porta su parità, Milano +0,65%

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Le Borse europee cercano il rialzo e si portano sulla parità con i future su Wall Street in positivo e nell'attesa dell'intervento all'Europarlamento della presidente della Bce, Christine Lagarde.

Londra segna un +0,11%, Parigi è a-0,04% mentre Francoforte segna un marginale +0,05%. Milano, già in controtendenza, allunga a +0,65% con il Ftse Mib a 20.318 punti e sui livelli pre-lockdown. Sempre di buon passo, anche a livello continentale i bancari.

A Piazza Affari resta l'evidenza di Mediobanca (+5,23%), Bper (+5,3%), Ubi (+3,3%), quest'ultima dopo il via della Bce all'ops di Intesa (+2,8%). Il petrolio prosegue sempre con il wti sopra i 39 dollari al barile mentre lo spread è sotto i 170 punti. (ANSA).