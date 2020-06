Borsa: Milano sprinta con Bce e Usa, bene Fca ed Eni

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Chiusura di settimana con grande ottimismo per tutte le Borse europee, con Piazza Affari in linea: l'indice Ftse Mib ha segnato un rialzo finale del 2,8% a 20.187 punti, l'Ftse All share una crescita del 2,6% a quota 22.007.

Ma l'onda lunga degli interventi della Bce e i dati della disoccupazione negli Stati Uniti nettamente migliori delle stime, con Wall street in gran spolvero, ha spinto tutti i mercati del Vecchio continentei: Parigi ha concluso in rialzo del 3,7%, Francoforte del 3,3%, Londra del 2,2% e Madrid in volo con un aumento del 4%.

In Piazza Affari, in particolare, spiccano i rialzi superiori al 9% di Cnh, Bper e Saipem, con Ferragamo in aumento dell'8,2%, Fca del 7%, Banco Bpm del 6,7% ed Eni, spinta delle ipotesi di ripresa del prezzo del petrolio, in aumento del 6%.

Mediobanca ha segnato una crescita finale del 4,6% e Generali del 2,7%, mentre qualche vendita ha colpito le utilities (A2A -1,2%, Terna -1,6%) e soprattutto il farmaceutico Diasorin, che è scivolato del 4,7%. (ANSA).