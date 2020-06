Borsa: Europa forte verso chiusura, Madrid +1,7%

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in chiaro rialzo dopo l'avvio di Wall street: verso la fine della prima seduta della settimana, le Borse più forti sono quelle di Madrid e Milano che salgono dell'1,7%. Con Francoforte chiusa per festività, Parigi è in aumento dell'1,5% e Londra dell'1,2%.

In Piazza Affari, in particolare, sempre molto bene Mediobanca (+8%) dopo la richiesta di Del Vecchio di salire nell'azionariato, seguita da Cnh (+7%), con Leonardo, Banco Bpm e Tenaris che crescono di cinque punti percentuali. In chiaro aumento anche Generali con Atlantia in rialzo oltre il 3%.

Sempre in scivolata, dopo diversi stop in asta di volatilità, Cattolica, che cede il 15%. (ANSA).