Wall street chiude in calo, Dj -0,58%

(ANSA) - WASHINGTON, 28 MAG - Chiusura in calo per Wall Street, che gira in negativo nel finale dopo l'annuncio di una conferenza stampa sulla Cina da parte di Donald Trump. Il Dow Jones ha concluso la seduta perdendo lo 0,58% a 25.400,64 punti, il Nasdaq lo 0,46% a 9.368,99 punti, l'indice S&P500 lo 0,21% a 3.029,73 punti.