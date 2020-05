Dl Rilancio: Confindustria, manca disegno per ripresa

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Un provvedimento imponente" per dimensioni e risorse, "non mancano interventi positivi, frutto di un costruttivo, seppur tardivo, confronto con il mondo delle imprese" ed è "certamente apprezzabile la definitiva eliminazione delle clausole di salvaguardia". Per Confindustria , tuttavia, il Dl Rilancio è "ancora fortemente orientato alla gestione della fase emergenziale dell'economia e poco invece al rilancio del sistema produttivo. Manca, infatti, un disegno complessivo per la ripresa". Ed "è anche carente nel costruire un set di strumenti per la gestione della complessa stagione di crisi industriale che si sta profilando e che avrà pesanti ricadute sul piano occupazionale". E' la posizione di Via dell'Astronomia espressa, in audizione alla Camera, dalla dg di Confindustria Marcella Panucci.

Tra molte riflessioni, in una analisi ampia e dettagliata del decreto punto per punto, Confindustria sottolinea anche che "per superare la logica dei mini-interventi aveva suggerito una complessiva rivisitazione dell'Irap. Per questo - indica Panucci - non possiamo che apprezzare la scelta operata con il decreto anche se - avverte - la consideriamo soltanto una prima risposta alle esigenze delle imprese, da completare avviando un processo di totale abrogazione dell'imposta". (ANSA).