Borsa: Milano avanza (+1,3%), vola Fca

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - La Borsa di Milano (+1,3%) avanza ancora nonostante lo stacco delle cedole di nove società che pesa per lo 0,86% sul listino principale. Piazza Affari è in linea con gli altri listini europei e risente positivamente dell'allentamento del lockdown. Parte tonica la nuova emissione del Btp Italia destinato a contribuire alle spese dello Stato per il coronavirus. Poco mosso lo spread tra Btp e Bund a 232 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,77%.

Vola Fca (+4,6%), dopo la conferma di attività per accedere alla linea di credito, e Unipol (+4,9%). Bene anche Moncler (+3,8%) e Ferragamo (+3,3%). In positivo anche le banche con Unicredit (+1,7%), Intesa (+1,5%), Banco Bpm (+1,6%) e Ubi (+0,6%).

In rosso la gran parte dei titoli delle società che staccano la cedola. Italgas (-4,5%), Generali (-2,2%), Recordati (-1,8%) e Eni (-0,4%). (ANSA).