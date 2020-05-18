تم الانتها

(ANSA) - مايو 18 - MILANO - سيطرت Intesa Sanpaolo Vita على Rbm Assicurazione Salute ، وأكملت إغلاق الصفقة وشراء 50٪ بالإضافة إلى سهم واحد مباشرة من مجموعة RBHold Group التابعة لعائلة Favaretto مقابل نقد بسعر 325 مليون يورو. كما تم تأكيد خطة زيادة الاستثمار في رأس المال بنسبة تصل إلى 100٪ من رأس المال ، بشكل تدريجي من 2026 إلى 2029 ، والتي ستتم بسعر الشراء المحدد على أساس تحقيق أهداف النمو المحددة مسبقًا ، وفقًا لصيغة الأسهم والدخل المختلطة .

من خلال هذه الصفقة ، التي أذن بها إيفاس في 16 أبريل الماضي ، تعزز مجموعة Intesa Sanpaolo موقعها في مجال الصحة بشكل كبير ، والتي نمت بنسبة 9.3٪ في إيطاليا في الفترة 2015-1919 ومع المزيد من احتمالات التوسع في السنوات القادمة.

تم تأكيد الشركة الجديدة ، التي ستحمل اسم Intesa Sanpaolo Rbm Salute ، من قبل ماركو فيكيتي في دور المدير العام والمدير العام لشركة التأمين الأولى في قطاع الصحة مع 577 مليون قسط وحصة سوقية بنسبة 18.0٪. 4. (ANSA).

