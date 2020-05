Gualtieri, un decreto per reggere il colpo e ripartire

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Con le misure contenute nel dl Rilancio si vuole far sì che l'economia italiana possa "reggere il colpo ma cerchiamo anche di dare sostegno per la ripartenza.

Sono sicuro che l'Italia ce la farà". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a Unomattina su Rai 1.

La "principale misura" di riduzione fiscale per il ministro è lo stop alla rata Irap: "una misura importante di sostegno alle imprese, risultato di un dialogo positivo con l'associazione delle imprese". E sottolinea: "Un governo che prende misure per lavoratori e imprese deve ascoltare le posizioni di lavoratori e imprese. C'era una richiesta su questo e riteniamo giusto averlo fatto". Quanto all'indennità per i lavoratori autonomi, "la seconda tranche di 600 euro, arriverà immediatamente, appena il decreto andrà in Gazzetta, senza bisogno di fare domanda: tutti coloro che l'hanno già avuta avranno un secondo bonifico da parte dell'Inps". (ANSA).