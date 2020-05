Borsa: lunedì nero, Europa brucia 195 miliardi

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - La prima seduta della settimana molto negativa per i mercati azionari del Vecchio continente si è tradotta in un calo dell'indice Stoxx 600, che fotografa l'andamento dei principali titoli quotati sui listini europei, del 2,65%, che equivale a 195 miliardi di euro di capitalizzazione 'bruciati' in una giornata. La perdita sarebbe ancora superiore considerando che è stata attutita dal fatto che Londra ha chiuso poco sotto la parità avendo già scontato il pessimismo nella giornata del primo maggio, quando è stata unica Borsa europea aperta. (ANSA).