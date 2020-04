Borsa Milano forte (+2%) con Moncler

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Lieve contenimento dei guadagni per la Borsa di Milano, partita molto forte insieme agli altri mercati europei: l'indice Ftse Mib oscilla attorno a un rialzo del 2%, con i listini del Vecchio continente in aumento tra i due e i tre punti percentuali. Parigi (+3,3%) la migliore.

In Piazza Affari tra i titoli a elevata capitalizzazione il più tonico resta Moncler, che sale di oltre il 5% anche sulle ipotesi di riapertura delle attività a iniziare dalla moda e al calo del Pil cinese vicino le stime, un mercato cruciale per il settore. Molto bene anche Buzzi e Unicredit che crescono del 4,9%, con Fincantieri in aumento del 4,5% dopo l'annuncio che la controllata Vard costruirà una nave per i campi eolici marini.

Fca non soffre (+4%) il tracollo delle immatricolazioni nel comparto auto, Atlantia sale del 3,9%. Fiacchi i gruppi dell'energia sul prezzo del petrolio (Saipem +0,4%), in brusco calo Diasorin (-8%) dopo il volo delle scorse settimane. Calma Guala Closures (+2%) vicina al prezzo dell'Opa.