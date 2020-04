Borsa: Europa rallenta, Milano migliore

(ANSA) - MILANO, 2 APR - Piazza Affari (+0,5%) è maglia rosa in Europa dove il rialzo del greggio (+11% il Wti, +13% il Brent) ha dato ai listini lo spunto per recuperare in avvio lasciandosi alle spalle la brutta seduta di Wall Street. Ma i mercati restano volatili e già danno segno di cedimento con Francoforte passata in calo (-0,14%) e Parigi (+0,20%) e Londra (+0,24%) che hanno quasi ridotto i guadagni. Ovunque è rally per i petroliferi e a Milano Saipem (+7%), finita anche in asta di volatilità, si contende il podio con Eni (+5,73%) e Tenaris (+5,4%). Corre poi Pirelli (+3,53%) grazie a nuovi soci e alleanze. Acquisti anche su Generali (+2,74%). In fondo al listino c'è invece Stm insieme a Intesa (entrambe -1,4%) quest'ultima in controtendenza rispetto ad altre banche.