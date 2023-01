Weekend: Cinema; tra attori e donne in cerca di se'

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 12 GEN - Sette titoli nuovi in sala e un bel viaggio alla ricerca di sé che si può compiere frequentando buon cinema nei prossimi giorni. Con sfumature diverse e con quasi uguale attenzione alla psicologia maschile e femminile, il panorama delle uscite del weekend si annuncia appassionante.

- GRAZIE RAGAZZI di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi, Nicola Rignanese, Imma Piro, Gerard Koloneci, Liliana Bottone, Bogdan Iordachioiu, Fabrizio Bentivoglio. Lo spunto di partenza è una storia vera avvenuta negli anni '80 in Svezia; la trama ricalca fedelmente una commedia francese di successo ma si può dire che regista (Milani) e protagonista (Albanese) hanno plasmato la materia a propria immagine, senza contare riferimenti tutti italiani come la Compagnia della Fortezza nel carcere di Volterra. Antonio è un attore ancora pieno di passione ma fiaccato dalla routine del doppiaggio e di ruoli senza significato. Quando si ritrova quasi per caso ad animare un laboratorio teatrale dietro le sbarre dovrà mutare l'iniziale scetticismo in autentico fervore scoprendo talento e umanità fra i detenuti. Fino al punto di convincere un regista egocentrico (magnifico Bentivoglio) e la direttrice del carcere a organizzare una tournée nei teatri per i suoi improvvisati attori. Reciteranno "Aspettando Godot" perché - come dice Antonio - "questi aspettano da una vita". - UN BEL MATTINO di Mia Hansen-Love con Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud, Nicole Garcia, Camille Leban Martins, Sharif Andoura. Madre single, interprete in carriera, affaticata figlia di un uomo che scivola nell'Alzheimer e vorrebbe annullarsi prima della tragedia, Sandra incontra per caso Clement, amico di gioventù che le risveglia passione e voglia di vivere. L'uomo però nel frattempo si è sposato e la loro storia sembra non avere futuro, proprio come la vita del padre. Fino al momento in cui…Un melodramma dolorosamente vero che fa innamorare dei suoi protagonisti.

- LE VELE SCARLATTE di Pietro Marcello con Juliette Jouan, Raphaël Thiery, Noémie Lvovsky, Louis Garrel, Yolande Moreau, François Négret, Ernst Umhauer. Dopo "Martin Eden", il secondo e ambizioso viaggio del cineasta italiano ormai adottato in Europa nel passato di questa sua cultura cosmopolita. Lo spunto viene dalla vicenda di Juliette, che vive con il vecchio padre nella Francia tra le due guerre mondiali. Quando una maga le predice che verrà un vento capace di gonfiare delle vele scarlatte per portarla via dalla sua condizione di solitudine incompresa, la ragazza si identifica nella profezia e l'arrivo nella sua vita del giovane e ribelle Jean sembra la risposta.

- NEZOUH, IL BUCO NEL CIELO di Soudade Kaadan con Nizar Alani, Kinda Alloush, Samir Al Masri, Hala Zein. Un sorprendente e paradossale affresco poetico della condizione di vita nella Siria devastata dalla guerra civile. Quando una bomba sventra la casa di Mutaz e della sua famiglia, lasciando intatta solo una parte del loro casamento, l'uomo si rifiuta di considerarsi uno sfollato e di abbandonare il suo mondo. Non è così per sua figlia Zeina che, insieme a un amichetto e alla madre Hala cerca una via d'uscita e, avventurandosi sul tetto grazie al buco nel soffitto, scopre che oltre Damasco c'è ancora la vita ad attenderli. Un raro capolavoro di verismo e poesia.

- MA NUIT di Antoinette Boulat con Lou Lampros, Tom Mercier, Carmen Kassovitz, Emmanuelle Bercot, Maya Sansa, Lucie Saada, Bakary Sangaré. E' il nuovo volto femminile del cinema francese Lou Lampros, inquieta musa di questo viaggio notturno nel cuore della "Ville Lumière". Segnata da sempre dal dolore per la morte della sorella, la diciottenne Marion decide di celebrare l'anniversario della scomparsa abbandonandosi a un viaggio erratico nella città. Dopo una serie di incontri che riflettono la sua stessa solitudine, la ragazza si imbatte nel ribelle Alex… - ACQUA ALLE CORDE di Paolo Consorti con Cristiano Caldironi, Elio, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Natasha Stefanenko, Rebecca Liberati, Stefano Nosei, Guenda Gloria, Fabrizio Apolloni, Valeria Romanelli, Andrea Caimmi. Ancora una storia di teatro, utopie e sorrisi. Per celebrare l'anniversario della nascita del Papa Sisto, sindaco e parroco di Montalto si affidano a Angelo Santini, autore di musical religiosi, per allestire uno spettacolo tanto memorabile quanto ortodosso.

Peccato che il teatrante decida di ingaggiare una compagnia di guitti ben poco osservanti… Commedia degli equivoci destinata a far sorridere ma anche provocare garbatamente grazie a- mattatori come Elio, Iacchetti, Covatta. Produzione indipendente in cui tutti hanno l'aria di divertirsi in famiglia.

- LA FATA COMBINAGUAI di Caroline Origer. Delicata animazione di marca franco-tedesca con una fatina dei denti che combina più danni che sortilegi finché si imbatte nella curiosa Maxie che vuole realizzare un sogno: tornare nella casa della nonna. Per i più piccini. (ANSA).