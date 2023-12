Amadeus: 'Il sesto Sanremo? Facciamo questo e poi ne parleremo'

"Ho detto che questo è l'ultimo festival. Sembra una mancanza di rispetto nei confronti della Rai, ma intanto godiamoci questo, che deve riuscirmi. Facciamo che questo riesca bene e poi ne parleremo". Lo ha detto Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, rispondendo a una domanda sulla possibilità di una riconferma anche per l'anno prossimo alla guida del festival.

"Nella prima serata del festival di Sanremo saliranno sul palco dell'Ariston tutti e 30 i cantanti e al termine daremo la classifica dei primi dieci. Il mercoledì e il giovedì si esibiranno 15 big presentati dagli altri 15 e al termine sveleremo la top five di ogni serata. Il venerdì è la serata cover e ritroveremo tutti e 30 gli artisti, al termine daremo la top ten di quella sera. Sabato aprirò la serata con la classifica dei 30, elaborata sulla somma totale delle serate". Lo ha spiegato Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, in onda stasera su Rai1 alle 21.30. "Abbiamo deciso di non dare tutta la classifica per una questione di tempi e per mantenere un po' di suspense. Nessuna richiesta da parte dei discografici per tutelare qualcuno", ha aggiunto il direttore artistico.

Stasera la lista dei 30 Big in gara al prossimo festival di Sanremo (6-10 febbraio) sarà completata con i tre vincitori di Sanremo Giovani, in onda dal Casinò della cittadina ligure alle 21.30 su Rai1. A sfidarsi sono Dipinto, Fellow, Nausica, Omini, bnkr44, Clara, GrenBaud, Jacopo Sol, Lor3n, Santi francesi, Tancredi, Vale LP. "Arrivano tra oltre 1200 proposte, considerando sia Sanremo Giovani che Area Sanremo - sottolinea il direttore artistico Amadeus, alla sua quinta edizione - e ogni anno il livello si è alzato sempre di più. Quest'anno è eccelso e se puntassi il dito a caso tra loro per scegliere, non sbaglierei. Ne avrei scelti anche di più di tre, ma sarebbe stato complicato dal punto di vista dell'organizzazione dello spettacolo. Sono tutti grandissimi talenti, tutti con le loro specificità. E invito, chi non dovesse passare, a non mollare". Amadeus ha poi portato ad esempio due artisti che sono già al festival: "BigMama non è mai arrivata alla finale di Sanremo Giovani, si è sempre fermata alle selezioni e quest'anno l'ho portata tra i big. Stessa cosa Maninni: un anno fa era qua ma perse contro Sethu. Non c'è l'obbligo di passare da Sanremo giovani per arrivare a Big. Bisogna scommettere tra i giovani"





