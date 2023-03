Arriva Batwheels, il mondo di Batman a misura di bambini piccoli

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Con il ritorno nei cinema del supereroe per caso della Dc Comics, in Shazam! La furia degli dei, in uscita il 16 marzo, è al debutto dal 18 marzo su Boomerang ( (canale 609 di Sky), dove andrà in onda tutti i giorni alle 19.20, Batwheels, prima serie animata prodotta da Warner Bros Animation e targata Dc, con protagonisti Batman, Robin e Batgirl, dedicata al pubblico prescolare. Creato da Michael G. Stern, il cartoon ruota attorno ad una squadra di giovani veicoli superpotenti che difendono Gotham City dal crimine insieme ad una schiera di iconici eroi DC. Le Batwheels vivono nella Batcaverna, direttamente sotto la residenza di Bruce Wayne. Il quartier generale di Batman per la lotta al crimine è un paradiso automatizzato per i veicoli, dotato di tutto ciò di cui il team ha bisogno, dalle baie di riparazione ai computer che la squadra utilizza per monitorare le emergenze intorno a Gotham City. "In precedenza, quando si è provato a creare storie di supereroi per i bambini piccoli, in qualche modo i personaggi venivano infantilizzati e presi in giro - ha spiegato Stern a Screen Rant - Ai bambini di quell'età non viene dato abbastanza credito, loro in storie raccontate in quel modo non si ritrovano. A noi era stato chiesto di rispettare pienamente il personaggio di Batman, e la prima decisione è stata mantenerlo cool, non infantilizzarlo, non sminuirlo. L'unica cosa che Batman non fa nella nostra serie è prendere a pugni le persone".

Il team di super-veicoli di Batwheels è composto da: Bam, la Batmobile leader del team che, proprio come Batman, ha un forte senso della giustizia; Redbird, la macchina sportiva di Robin, 'fratello minore' del gruppo, entusiasta e curioso; Bibi, la coraggiosa moto di Batgirl, la più veloce del gruppo ma anche la più impulsiva; Buff, il Bat monster truck, il 'forzuto' della squadra, un 'gigante gentile'; infine Batwing, il supersonico jet di Batman, il più intelligente e sicuro membro del gruppo.

Nel team, Batman è una figura paterna, che motiva le giovani Batwheels; con lui Robin, che nel corso della serie acquista sicurezza e Batgirl, esperta di tecnologia, sempre pronta all'azione. (ANSA).