Meryl Streep a sorpresa in Only Murders in the Building

(ANSA) - NEW YORK, 18 GEN - Meryl Streep si unirà al cast di 'Only Murders in the Building'. Selena Gomez, una dei protagonisti con Steve Martin, Martin Short e Paul Rudd, ha annunciato su Instagram l'ingresso della star tre volte premio Oscar nella terza stagione della serie.

Hulu ha confermato la notizia senza offrire altri dettagli, così non è chiaro se la leggendaria attrice sarà un personaggio fisso o apparirà solo in una parte da 'guest star'.

'Only Murders' è una 'dramedy' in cui tre inquilini di un edificio dell'Upper West Side, l'Arconia, che fanno amicizia grazie a un podcast su delitti reali e cominciano la loro indagine quando misteriosi omicidi avvengono attorno a loro.

Prima tocca a un coinquilino, poi al presidente del condominio.

La terza stagione prende le mosse dopo che un attore interpretato da Rudd muore su un palcoscenico di Broadway durante una commedia in cui recita accanto a Martin con la regia di Short. (ANSA).