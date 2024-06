Schlein, il premierato e l'autonomia li fermeremo insieme

"E' una bellissima piazza, c'è tanta partecipazione. L'abbiamo convocata in pochi giorni. La bellezza di vedere tante bandiere, diverse e tutte insieme, unite per difendere la costituzione e l'unità nazionale. Oggi al Senato è passato il premierato, la sedicente patriota sta portando avanti la sua riforma che spacca l'Italia. Stanno forzando anche alla Camera per portare avanti l'autonomia differenziata, una riforma che vuole aumentare le diseguaglianze. E' importante essere qui come forze di opposizione, realtà politiche, sociali e associative, cittadini insieme per impedire di stravolgere la nostra costituzione. Li fermeremo insieme, li dobbiamo fermare".

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando alla manifestazione a Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA