L'ispettore Barnaby compie 25 anni, serata evento su Discovery

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - La serie crime più longeva della storia della tv britannica compie 25 anni: prodotto e trasmesso a partire dal 1997, "L'Ispettore Barnaby" (Midsomer Murders) è tratto dai romanzi inglesi della giallista Caroline Graham e racconta le vicende che ruotano attorno al detective Barnaby, capo della polizia nell'immaginaria contea di Midsomer. Giallo, il canale 38 del gruppo Warner Bros. Discovery che da anni trasmette in esclusiva in chiaro le nuove stagioni della serie, festeggia questo importante traguardo con una serata evento: domenica 18 dicembre alle 21:10 trasmetterà in prima tv assoluta la prima puntata inedita che anticipa la 23/a stagione, che andrà poi in onda nel 2023. Neil Dudgeon torna a vestire i panni del detective John Barnaby (che interpreta dalla 14/a stagione, dopo aver raccolto il testimone da John Nettles) per indagare sui crimini e le stranezze della 'sua' Midsomer, tanto bella quanto letale.

Dietro la facciata di bon ton e perbenismo dei pittoreschi paesini della contea, pieni di vita e tradizioni, si nascondono infatti feroci assassini, segreti e vendette fatali.

Il primo episodio della nuova stagione ha il sapore di uno spy-movie. Ci troviamo a Blacktrees-on-Marsh, villaggio che sorge nel cuore della contea e che ai tempi della Guerra Fredda faceva parte di una lista segreta che teoricamente elencava quei luoghi dell'Inghilterra che, in caso di una guerra nucleare, sarebbero stati obiettivi della Russia. Ancora oggi il luogo è perseguitato dalla Profezia di Blacktrees che, nonostante sia solo una credenza popolare, rende qualcuno in paese convinto che un'apocalisse nucleare sia davvero imminente. Barnaby e il sergente Winter (Nick Hendrix) indagano per svelare cosa si celi dietro la scomparsa di quella che potrebbe essere la prima vittima della profezia di Blacktrees.

Insieme a loro, nel corso della nuova stagione, troveremo come sempre la patologa Fleur Perkins (Annette Badland), la moglie Sarah Barnaby (Fiona Dolman) e l'inseparabile cane Paddy.

"L'Ispettore Barnaby" è una produzione Bentley Production LTD.

Giallo è visibile al Canale 38 del digitale terrestre, su Sky canale 167, tivùsat canale 38. (ANSA).