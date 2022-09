Lino Guanciale torna su Rai1 con thriller mystery Sopravvissuti

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Cosa siamo disposti a fare pur di sopravvivere? È la semplice ma terribile domanda che si pone la nuova serie tv Sopravvissuti, su Rai1 dal 3 ottobre in prima serata: una serie dell'Alleanza Europea, una coproduzione Rai Fiction, Rodeo Drive, France Télévisions, Cinétévé, ZDF. Con protagonista Lino Guanciale gioca con il thriller e il mystery per tenere il pubblico incollato davanti allo schermo.

Sopravvissuti racconta della traumatica esperienza vissuta dagli uomini e dalle donne a bordo dell'Arianna, una sofisticata imbarcazione che s'imbatte in una violenta tempesta, facendoli naufragare. Dati per dispersi, dopo un anno i sopravvissuti tornano sulla terra ferma. Ma, mentre la Polizia indaga su quanto accaduto, chi è sceso dall'imbarcazione sembra custodire dei segreti su cosa è accaduto mentre erano naufraghi.

La fiction, le cui riprese si sono svolte in parte a Genova, è stata presentata nella sede Rai di Viale Mazzini, da Maria Pia Ammirati (Direttrice Rai Fiction) e Michele Zatta (Capostruttura Rai Fiction). Marco Poccioni (Produttore Romeo Drive) e dal regista Carmine Elia. Alle presenza di una parte del cast di cui fanno parte, oltre a Lino Guanciale, Barbara Bobulova, Pia Lanciotti e Giacomo Giorgio.

Il regista Carmine Elia ha sottolineato: "La storia è complicata: raccontiamo gli strappi dei personaggi. La menzogna, per loro, diventa necessaria per addolcire una realtà che è molto drammatica". Per Lino Guanciale: "Il progetto restituisce allo spettatore un senso di meraviglia. Quando un attore nota l'investimento e l'accuratezza di un progetto, senti di poter lavorare nel miglior modo possibile". "Il naufragio è un cambiamento radicale - prosegue il protagonista - e questo provoca diversi effetti. Sicuramente tutti avranno degli strumenti in più per affrontare la realtà. Sarà poi lo spettatore a stabilire se tali cambiamenti siano positivi o meno". (ANSA).