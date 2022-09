Brasile: nota presentatrice Xuxa invita a votare per Lula

(ANSA) - BRASILIA, 28 SET - A pochi giorni dalle presidenziali in Brasile, nuovo endorsement di peso in favore di Luiz Inacio Lula da Silva, principale rivale dell'attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro, in corsa per la rielezione: anche la nota conduttrice televisiva Xuxa ha espresso il suo sostegno alla candidatura dell'ex presidente di sinistra.

L'ex modella - soprannominata 'Rainha dos Baixinhos' per aver lanciato in passato un programma infantile di successo - sui social ha invitato i suoi fan a votare per Lula, garantendogli la vittoria al primo turno, con la frase 'amore, rispetto e democrazia'.

Il sostegno di Xuxa per l'ex sindacalista fa seguito a quello di altri artisti famosi, come i cantanti Anitta, Daniela Mercury, Pabblo Vittar, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, che ripudiano la riconferma dell'attuale presidente di destra.

