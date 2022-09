Da Marini a Mussolini, Conti al via con Tale quale show

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Da Valeria Marini ad Alessandra Mussolini a Gilles Rocca. Carlo Conti torna per il decimo anno con la dodicesima edizione di 'Tale e quale show', il vavarietà, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italia al via su Rai1 dal 30 settembre. Uno dei programmi più amati e seguiti dell'ammiraglia del servizio pubblico che vedrà un nuovo gruppo di concorrenti "io preferisco chiamarli protagonisti" ha detto nel corso della presentazione negli uffici Rai dedicati a Fabrizio Frizzi, alla presenza del direttore Rai intrattenimento prime time Stefano Coletta, Leonardo Pasquinelli, CEO Endemol Shine Italy, di tutto il cast e della giuria. Tra gli uomini ci sono Antonino Spadaccino, vincitore di Amici nel 2004, Gilles Rocca, regista ex naufrago dell'Isola dei Famosi e vincitore di Ballando con le stelle nel 2020, l'imitatore Claudio Lauretta e l'attore ex concorrente di Amici Andrea Dianetti. Il cast femminile invece è composto da Valeria Marini, Alessandra Mussolini, la conduttrice Elena Ballerini, l'ex gieffina Rosalinda Cannavò, l'imitatrice ed ex naufraga Valentina Persia e infine Samira Lui, ex professoressa de L'Eredità. Riconfermata la giuria degli scorsi anni composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che quest'anno sarà in onda anche su Rai 3 con il suo show Mi Casa es Tu Casa.

Così come nel 2021, anche quest'anno ci sarà un quarto giudice-imitatore diverso in ogni puntata. Novità dello show di Carlo Conti è lo statuto speciale affidato a Francesco Paolantoni, concorrente nelle passate edizioni che tornerà in gara in qualità di ripetente. Lo affiancherà Gabriele Cirilli, veterano del programma. Carlo Conti "Quest'anno, abbiamo un grande cast, ringrazio in particolare Valeria Marini e Alessandra Mussolini che non hanno nulla da dimostrare e hanno accettato solo per divertirsi. Vorrei ricordare anche Gigi Proietti. Tale e Quale Show è un'opportunità. Vorrei sottolineare il successo ottenuto dai Gemelli di Guidonia. Anche quest'anno, spero di portare davanti alla tv il maggior numero di componenti della stessa famiglia. Poi ogni anno quello che mi piace fare è cambiare, rinnovare, nel segno della tradizione".

