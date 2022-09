Ferrara e Unesco, riprese in corso per la tv di Stato cinese

(ANSA) - FERRARA, 14 SET - Sono arrivati oggi a Ferrara e vi rimarranno per circa una settimana, "per narrare la città attraverso i suoi luoghi iconici, con figure che la raccontano non in modo didascalico, ma attraverso la loro stessa esperienza": sono gli operatori di Adagio production, arrivati da Milano per girare un documentario su incarico della Tv di stato cinese Cgtn (China Global Television Network). Al centro, il patrimonio Unesco. Due le città del Nord Italia che Pechino ha scelto di portare sui propri canali media: Ferrara, appunto, e Mantova. A Ferrara la troupe, con camere e droni, ha avviato le riprese da Palazzo Schifanoia, da dove verranno prese le mosse per un viaggio tra le Mura, l'Addizione Erculea, le antiche vie, il Castello Estense. La consegna del documentario è prevista entro l'anno, per la messa in onda in Cina nel 2023.

"L'obiettivo - precisano - non è solo offrire uno sguardo di insieme sulla città, ma raccontarne i dettagli attraverso gli occhi di chi la vive e di chi, ogni giorno, si trova immerso in questo infinito patrimonio". "Ferrara si conferma sempre più un set a cielo aperto - commenta l'assessore Marco Gulinelli - Solo a settembre sono quattro le troupe che girano, e gireranno, nella nostra città, con forte richiesta dall'estero: è il caso proprio della troupe di Adagio, per conto della cinese Cgrn, e di un'altra richiesta che ci è giunta dal Giappone. Accogliamo anche l'imminente approdo in città del cast del film '100 Preludi', della regista Alessandra Pescetta. Nei giorni scorsi, inoltre, Ferrara è tornata ad essere set di 'Lu' Duchessa d'Este. Fama e infamie di Lucrezia Borgia'. Insomma: c'è grande fermento cinematografico attorno alla città e interesse anche dall'estero, ed altre novità sono attese". (ANSA).