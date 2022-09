Sciarelli, Chi l'ha visto una comunità con pubblico

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "A volte le storie sembrano ripetersi come i casi di femminicidio, c'erano ma nessuno ne parlava, si affrontavano di più le morti sul lavoro, fatto sta che sono anche aumentati negli anni invece. Noi siamo una grande comunità anche grazie al pubblico da casa che ci segue", dice Federica Sciarelli parlando con l'ANSA della nuova stagione di Chi l'ha visto? che torna su Rai3 dal 14 settembre in prima serata per far luce su nuovi casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere con l'aiuto dei telespettatori e con uno sguardo sempre attento ai fatti dell'attualità. Sciarelli è già tornata in onda dal 29 agosto con la quinta stagione di Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare il miracolo della medicina all'interno dell'Ospedale Pediatrico, struttura d'eccellenza a livello europeo. Chi l'ha visto riprenderà a raccontare casi di persone scomparse ma non solo.

Resta la trasmissione di punta della terza rete "siamo quasi arrivati a Rai1, ammette Sciarelli, che la guida fin dal 2004".

Oggi i tempi sono cambiati molti spettatori sono diventati investigatori, osserva Sciarelli: ''ci aiutano moltissimo con le loro segnalazioni e ci aiutano a ritrovare persone. Il programma funziona anche per questo siamo un veicolo di solidarietà. Chi l'ha visto? insomma, è un programma fatto da tanti inviato con l'aiuto importantissimo, direi fondamentale di milioni di italiani". (ANSA).