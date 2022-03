Cucine da incubo, Cannavacciuolo, occhio a spesa e cibo

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Non è a cuor leggero che si apre un ristorante, e lo si gestisce, certamente non è saper cucinare per dieci amici a cena". L'errore più comune "è quello di cadere sulla gestione, sulle portate, sulla conservazione dei cibi. E il risultato più duro da digerire è fare la spesa eccessiva, e poi rimanere seduto ad aspettare che la porta si apra in attesa dei clienti e non entra nessuno". Parola Dello chef pluristellato Antonino Cannavacciolo, che torna con un nuovo ciclo di episodi di Cucine da incubo, in arrivo da domenica 3 aprile per la prima volta su Sky Uno, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand. Ancora una volta il patron del ristorante Villa Crespi (sul lago d'Orta) impedirà a tanti locali di cadere nel baratro del fallimento.

Il primo episodio sarà in anteprima - sempre su Sky Uno e NOW - giovedì alle 20.

Per Cannavacciuolo - amatissimo e acclamato Chef da cinque stelle Michelin e dalle grandi capacità imprenditoriali - (un nuovo impegno dopo Masterchef italia "ho appena firmato il contratto per altri due anni" dice rispondendo a una domanda su alcuni rumors che parlano di una sua possibile uscita), che lo vede alle prese con vere e proprie missioni impossibili. "La prima cosa che conta in un ristorante sono le persone che portano l'energia positiva", spiega, "poi la spesa, che deve essere fatta bene, senza sprechi, bisogna comunicare bene con il cliente: certo, serve cucinare bene perché in un ristorante".

In ogni episodio di Cucine da Incubo, prodotto da Endemol Shine Italy per Sky Chef Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù.

Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record. Per cercare le Cucine da incubo di questa stagione, nel corso delle 6 puntate Chef Cannavacciuolo girerà l'Italia: dal Salento, nella provincia di Lecce, alla provincia di Viterbo, quindi sarà alle porte di Bologna, nella parte settentrionale della Calabria e infine nel cuore di Roma. (ANSA).