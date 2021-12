Tv: Food Mania con Adam Richman

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Sbarca su Blaze (su Sky al canale 127) da domenica 5 dicembre alle 21.50, in prima visione assoluta, FOOD MANIA CON ADAM RICHMAN, la serie in 5 episodi in cui il famoso "gastronauta" Richman attraversa gli Stati Uniti d'America, scoprendo, assaggiando e degustando alcuni dei piatti e cibi piu' golosi che siano mai esistiti.

Cioccolato, Cookies, Formaggio e patatine fritte: che sapore ha la golosità? l'attore e presentatore Adam Richman, famoso per essere stato il presentatore del programma tv Man Vs Food e del suo sequel Man vs Food Nation, ci portera' a scoprire le abitudini culinarie degli States e ad assaggiare i piatti tipici USA superando i limiti gastronomici senza soffermarsi su colesterolo, grassi e diete. (ANSA).