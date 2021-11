Tv: Lezioni d'autore, da Baricco, a Gamberale e Valerio

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Dalla matematica alla satira, dalla letteratura all'amore, otto grandi autori ci accompagnano - in prima serata - nelle loro storie, nel loro flusso di pensieri, nelle loro passioni. Alessandro Baricco, Eva Cantarella, Telmo Pievani, Chiara Valerio, Chiara Gamberale, Giacomo Papi, Gad Lerner e Paolo Di Paolo.

"Lezioni d'autore - TV Sessions", le masterclass d'autore di Feltrinelli, da lunedì 29 novembre alle 21.10 arrivano in prima tv su laF (Sky 135). Otto puntate, 8 temi affrontati da 8 autori, uno a puntata, che condividono le loro storie e la loro conoscenza, tra formazione ed entertainment, tra passato e presente, alla ricerca di chiavi di lettura, punti di riferimento, passaggi evolutivi fondamentali per comprendere e orientarsi nella complessità della cultura e della società di oggi. (ANSA).