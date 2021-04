Su Apple Tv+ a giugno Lisey's Story dal romanzo di Stephen King

Lisey's Story, l'attesa serie limitata basata sul bestseller di Stephen King, e adattata dallo stesso autore, uscirà in tutto il mondo venerdì 4 giugno, in esclusiva su Apple Tv +. Con un cast stellare, guidato dal premio Oscar Julianne Moore e dal candidato all'Oscar Clive Owen, la serie Apple Original di otto episodi sarà presentata in anteprima con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi in uscita ogni venerdì. "Lisey's Story" è un thriller personale e malinconico che segue Lisey Landon (interpretata da Julianne Moore) a due anni dalla morte del marito, il famoso romanziere Scott Landon (Clive Owen). Una serie di eventi inquietanti fa sì che Lisey affronti i ricordi del suo matrimonio con Scott che ha deliberatamente rimosso dalla sua mente. Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan, Ron Cephas Jones e Sung Kang saranno accanto a Moore e Owen. Diretto da Pablo Larraín, "Lisey's Story" è prodotto da Bad Robot Productions, casa di produzione di JJ Abrams, e Warner Bros. Television. Rarità assoluta, ogni episodio della serie è stato scritto personalmente da Stephen King. King, Moore e Larraín sono i produttori esecutivi insieme ad Abrams, Ben Stephenson e Juan de Dios Larraín. (ANSA).