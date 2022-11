Weekend a teatro tra Kesey, Hesse e Fenoglio

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Da un cult come "Qualcuno volò sul nido del cuculo" che Alessandro Gassmann dirige a Roma dal romanzo di Ken Kesey, con Daniele Russo nei panni che al cinema furono di Jack Nicholson; alla prima volta in teatro del "Siddhartha" di Hermann Hesse, a Firenze, diretto e interpretato da Manuele Morgese con Mariano Rigillo. E poi l'omaggio ai cent'anni di Beppe Fenoglio (1922 - 1963), a Torino, con Giulio Graglia in "Non è più tempo di uccidere", adattamento teatrale dal docufilm Rai "La guerra di Johnny" tratto da "La paga del sabato".

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche "Il crogiuolo" di Arthur Miller, diretto e interpretato da Filippo Dini a Milano; Franco Branciaroli-Shylock per "Il mercante di Venezia" di William Shakespeare nel nuovo allestimento diretto da Paolo Valerio, a Roma; e un doppio appuntamento con la drammaturgia norvegese, tra "PeerGynTrip", che Stefano Sabelli ha tratto dal Peer Gynt di Henrik Ibsen e "L'Asino" di Jon Jesper Hall, ancora a Milano.

(ANSA).