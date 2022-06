Pnrr: in arrivo 1,5 milioni per cinque teatri a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - "Tutti e cinque i teatri convenzionati con il Comune di Bologna che hanno partecipato al bando del Pnrr per l'efficientamento energetico riceveranno i fondi e il Comune si è impegnato a cofinanziare i progetti, perché non si arrivava ad una copertura del cento per cento". Ad annunciarlo è la direttrice del settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna, Giorgia Boldrini. Il totale dei fondi del Pnrr ammonta a un milione e mezzo, mentre altri 500mila euro saranno messi a disposizione dal Comune "per arrotondare". I teatri che nei prossimi anni saranno protagonisti di lavori di ammodernamento energetico sono: Teatri di Vita, Arena del Sole gestita da Ert, Ateliersi, San Leonardo gestito da Pierrot Lunaire Aps e il Testoni gestito dalla Baracca.

"Avremo quindi importanti interventi di efficientamento, in particolare sui Teatri di Vita con l'installazione di un impianto fotovoltaico, di una colonnina per veicoli elettrici, un accumulatore di energia, ma anche il miglioramento delle coperture, la sostituzione della caldaia a metano con pompe di calore aria acqua e nuove macchine a basso consumo energetico, tra gli altri", ha continuato Boldrini.

"I cittadini - ha concluso Boldrini - possono aspettarsi grandi migliorie e grandi movimenti all'interno dei teatri bolognesi nei prossimi anni". (ANSA).