Weekend a teatro tra Arendt vs Eichmann e centenario Pasolini

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Dall'omaggio di Tilda Swinton al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini (1922-1975) con "Embodying Pasolini" di Olivier Saillard a Solomeo (PG); al al confronto immaginario tra la filosofa, scrittrice e politologa Hannah Arendt e il gerarca nazista Adolf Eichmann, in "Eichmann. Dove inizia la notte" di Stefano Massini pettacolo che vede per la prima volta insieme Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon, diretti da Mauro Avogadro, a Torino. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone nel prossimo weekend, che conta anche Agnello di Dio", prima prova drammaturgica dell'autore Premio Strega Giovani 2020 Daniele Mencarelli, a Brescia diretto da Piero Maccarinelli; "La tempesta" di Shakespeare secondo Alessandro Serra a Roma; e "Villino bifamiliare" di Fabrizia Ramondino (1936 - 2008), a Napoli con la regia di Arturo Cirillo. (ANSA).