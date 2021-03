Dantedì protagonista anche al teatro

Sarà all'insegna di Dante e della Giornata mondiale del teatro il week end in arrivo sui palcoscenici ancora solo digitali, tra web, tv, radio e social.

Tra gli appuntamenti da non perdere, anche un insolito "Uomo dal fiore in bocca" al femminile con Lucrezia Lante Della Rovere e Vinicio Marchioni alla ricerca di Cechov, tra la Russia e l'Italia ferita dal terremoto.

ROMA - Si parte subito all'insegna di Dante, dei 700 anni dalla sua scomparsa e soprattutto del Dantedì che il 25 marzo celebra nel mondo il giorno in cui secondo gli studiosi il Poeta iniziò il suo viaggio negli inferi. Evento clou, il XXV canto del Paradiso letto da Roberto Benigni al Quirinale e su Rai1 alle 19.10, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Dario Franceschini. Ma ci sono anche i "Cento giorni con Dante" e con le voci storiche del teatro italiano che leggono la Divina Commedia nelle registrazioni del Teatro Nazionale di Genova, in podcast sul sito di Rai Radio3. Sempre il 25, in occasione del restauro del cenotafio di Dante nella Basilica di Santa Croce, per il Teatro della Toscana Monica Guerritore legge terzine dal I canto dell'Inferno e dal XXXIV canto del Purgatorio, mentre dalle 21 sui social del Teatro della Pergola, in Nuda Voce sei poeti, coordinati da Sauro Albisani, declamano la Divina Commedia. Dalla capitale, il Teatro Vittoria propone in streaming la lettura "Dante e Roma" con Stefano Messina.

MILANO - Due soli interpreti, Cristina Crippa e Alessandro Bruni Ocaña, che si calano nei loro personaggi (e ne richiamo in vita molti altri). Una storia familiare, che attraversa il Novecento, dalla Russia dei Pogrom all'Italia fascista, dal Cile di Allende e Pinochet fino alla Svezia. È con "L'acrobata", spettacolo di Elio De Capitani dal testo di Laura Forti, che l'Elfo Puccini festeggia la Giornata mondiale del teatro, su Rai5 sabato 27 marzo alle 21.15 e domenica 28 alle 16. Nella pièce, la scrittrice fiorentina ricostruisce la tragica e avventurosa vita di suo cugino José, detto Pepo in famiglia e Comandante Ernesto (in onore di Che Guevara) dai compagni di lotta. Un romanzo di formazione e un omaggio alla madre di Pepo e a tutte le donne che come lei hanno perso un figlio perché ha scelto di morire per un ideale.

ROMA - Lucrezia Lante Della Rovere debutta il 25 marzo nel cartellone in streaming "Tutta scena-Il teatro in camera" di TvLoft con un testo nuovo tratto da "L'uomo dal fiore in bocca" di Luigi Pirandello. Un'insolita versione al femminile in monologo, che dalle pagine originali e da una didascalia del testo estrapola il personaggio della moglie che sopravvive e deve affrontare il lutto del marito. Un coniuge che per tutta l'esistenza ha ascoltato filosofeggiare.

L'AQUILA - In occasione della Giornata mondiale del teatro del 27 marzo, Vinicio Marchioni approda su Nexo+ con "Il terremoto di Vanja, alla ricerca di Č̌echov", docufilm e suo personale omaggio al teatro, di cui firma la regia, con la voce narrante di Toni Servillo. Al centro, il viaggio, a dieci anni dal terremoto che ha distrutto L'Aquila e a tre da quello di Amatrice, che seguendo le prove e la tournée dello spettacolo tratto da "Zio Vanja" attraversa l'Italia e i luoghi dello scrittore russo. Con anche Francesco Montanari, Milena Mancini, Lorenzo Gioielli, Alessandra Costanzo, Nina Torresi, Nina Raia, Andrea Caimmi e la partecipazione straordinaria di Andrej Konč̌alovskij, Gabriele Salvatores, Fausto Malcovati e Letizia Russo.

LATISANA (UD) - Cristian Giammarini e Giorgio Lupano riportano in scena uno dei più fortunati testi di Edoardo Erba, "Maratona di New York", in streaming gratuito dal palcoscenico dell'Odeon, venerdì 26 marzo alle 21 sui social di Ert Fvg.

Quasi sessanta minuti di corsa, di testa e diaframma, di fiato spezzato, crampi e denti stretti, con due amici, Mario, dalla corsa sghemba e la felpa ormai passata, e Steve, corridore professionista, che si allenano per la maratona più dura e avvincente del mondo.

MILANO - Ancora il 27 marzo, il Carcano inaugura i suoi sabati pomeriggio all'insegna di Shakespeare, in una insolita trilogia dei suoi testi in versione one-man show, nata dall'esperienza del progetto "Tournée da bar". Il primo appuntamento è con "Riccardo III", uno dei cattivi per eccellenza del Bardo, nello scenario post-industriale e urbano della regia di Riccardo Mallus, con Davide Lorenzo Palla protagonista. Seguiranno "Otello" e "Il mercante di Venezia", il 3 e 10 aprile, sempre in streaming sul canale Youtube del Teatro Carcano. (ANSA).