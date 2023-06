Sam Smith e Madonna per la prima volta insieme

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Nel febbraio di quest'anno, Madonna, prima di pronunciare un discorso accorato, ha introdotto un'emozionante performance ai Grammy del vincitore del premio, Sam Smith. "Siete pronti per un po' di polemica?", ha annunciato. "Se vi chiamano scioccanti, scandalosi, problematici, provocatori o pericolosi - ha detto - siete sicuramente sulla buona strada. È lì che si fa rumore". Il giorno dopo, premio Grammy alla mano, Sam e Madonna sono entrati in studio per registrare un nuovo, irresistibile e impenitente duetto. Il risultato è Vulgar. Prodotto da ILYA per MXM Productions, Cirkut, Ryan Tedder, Omer Fedi, Jimmy Napes e Lauren D'elia, la vocal producer and engineer di entrambi, Vulgar è un inno, impavido e audace, celebrazione di due artisti e menti libere, uno schiaffo di due minuti e mezzo al pensiero repressivo. (ANSA).