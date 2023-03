Pensionate imitano Rihanna, il video è virale

Oltre 32 milioni di visualizzazioni, per ora, per il video di un gruppo di pensionate di una casa di riposo nel Kentucky, in cui le anziane imitano la performance di Rihanna durante l'intervallo dell'ultimo Super Bowl. Le immagini delle spiritose residenti dell'Arcadia Senior Living, nella cittadina di Bowling Green, non solo stanno riscuotendo un enorme successo nel web (un fan ha chiesto: 'Ma dobbiamo aspettare di essere anziani per vivere là?), ma sono state anche apprezzate dalla nota cantante che ha mandato loro un mazzo di 100 rose.