Comfort Festival, a Ferrara rock da 'ascoltare comodi'

(ANSA) - FERRARA, 08 MAR - Dopo il test in pieno Covid del 2021, 'Comfort Festival' è pronto all'edizione 2023, domenica 2 luglio, con un'intera giornata all'insegna della musica rock grazie alle performance live di più di dieci artisti nazionali e internazionali che si esibiranno su due palchi nella cornice naturalistica del Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara. La rassegna nasce da un'idea di Claudio Trotta: utilizzare una location spaziosa, bella e naturale - la stessa dove si svolgerà il concerto di Bruce Springsteen il 18 maggio - limitandone la capienza a poche migliaia di persone e concentrandosi sul comfort complessivo dei singoli partecipanti. Il risultato è un Festival "dove stare bene insieme ascoltando comodamente, seduti su una sdraio o su una sedia o adagiati sul prato con il proprio telo, in una location accogliente e verde, dove ogni spettatore avrà spazio fisico adeguato a godersi lo spazio culturale di cui è parte".

In programma i live di Jack Johnson, tra i più apprezzati e premiati cantautori folk rock statunitensi, più volte disco di platino, da sempre attivo sulle tematiche dell'ambientalismo e della sostenibilità; Wolfmother, popolare rock band australiana capitanata da Andrew Stockdale; Glen Hansard, cantautore vincitore di un premio Oscar e principale voce/chitarra dei gruppi The Frames e The Swell Season; Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, una delle nuove leve più riconoscibili del rock'n'roll contemporaneo; Francesco Piu, chitarrista, cantante e autore, con otto album all'attivo e migliaia di concerti in Italia, Europa, Canada e Usa dove ha rappresentato l'Italia all'International Blues Challenge di Memphis; la rock band, tutta al femminile, Pillow Queens, che dopo il successo del loro ultimo tour in Europa e Nord America arriva per la prima volta in Italia; Ocie Elliot, duo indie-folk canadese nominato ai Juno Awards; Mary Gauthier, cantautrice e autrice nominata ai Grammy Awards; il maestro dello psych-pop di Filadelfia Kurt Vile, affiancato dalla sua band the Violators, in Italia per presentare il nuovo album. I biglietti sono già disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e Ticketmaster. (ANSA).