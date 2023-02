Petruzzelli, concerto con maestro Sagripanti e solista Tamestit

(ANSA) - BARI, 07 FEB - Nell'ambito della Stagione 2023 giovedì 9 febbraio, alle 20:30, al Petruzzelli è in programma un concerto dell'Orchestra e del Coro del Teatro, diretti dal maestro Giacomo Sagripanti, con un solista d'eccezione Antoine Tamestit (viola). Maestro del coro è Fabrizio Cassi. Il programma propone: Harold en Italie (Aroldo in Italia), sinfonia in quattro parti, per viola concertante e orchestra, op. 61 di Hector Berlioz (1803 - 1869), Il canto di Orlando, per coro misto e orchestra, (1991) di Paolo Arcà (1953) e Sinfonia n. 9, in Mi bemolle maggiore, op. 70 di Dmitrij Šostakovič (1965).

Giacomo Sagripanti, direttore Principale Ospite del Teatro Petruzzelli di Bari, nonché direttore musicale della Tbilisi Opera, è considerato, si legge in una nota, "uno dei direttori più interessanti della sua generazione nel panorama internazionale". Nel 2016 ha vinto gli Opera Awards come 'miglior giovane direttore'. Ha iniziato la carriera in Italia e Germania con i debutti al Festival della Valle d'Itria, all'Associazione Lirica e Concertistica Italiana e al Teatro di Lubecca.

Nato a Parigi, Antoine Tamestit è riconosciuto a livello internazionale "come uno dei più grandi violisti al mondo, sia da solista, sia in ambito cameristico. È celebre per la sua impareggiabile tecnica, intensità musicale, profondità e grande ricchezza di suono. Il suo vasto repertorio spazia dal Barocco al contemporaneo e ha al suo attivo molte prime esecuzioni mondiali". (ANSA).