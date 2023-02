Sfera Ebbasta, annunciata seconda data all'Arena di Verona

(ANSA) - VERONA, 06 FEB - A distanza di due settimane dall'annuncio della prima data, Sfera Ebbasta aggiunge un secondo appuntamento all'Arena di Verona, venerdì 28 aprile. La nuova data va ad aggiungersi a quelle già annunciate del Summer Tour nei principali festival dell'estate italiana, prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus.

Recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese, per il secondo anno consecutivo artista più ascoltato in Italia su Spotify, Sfera Ebbasta farà ascoltare tutti i brani principali del suo repertorio, da Rockstar, l'album che da qualche giorno ha raggiunto il traguardo di sette dischi di platino, Famoso, uscito per Island Records nel 2020, e i migliori brani dell'EP Italiano, realizzato insieme a Rvssian, pubblicato lo scorso maggio.

Oltre alle due date all'Arena di Verona, fissate per giovedì 27 e venerdì 28 aprile, sono 13 gli appuntamenti a cielo aperto già annunciati che impegneranno Sfera Ebbasta tra luglio e agosto. (ANSA).