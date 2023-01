Hit parade, Geolier in vetta seguito da Shiva e Sirio

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il rapper di Secondigliano Geolier, all'anagrafe Emanuele Palumbo, balza in testa alla hit parade con il nuovo album Il coraggio dei bambini. Il 22enne domina anche la classifica dei singoli piazzando ben tre canzoni tra le prime 5 posizioni: X caso con Sfera Ebbasta al primo posto, Monday con Shiva & Michelangelo al terzo e Chiagne con Lazza, Takagi & Ketra al quarto.

Spodestato il rapper Shiva, che scende secondo con il suo Milano Demons e sull'ultimo gradino del podio Lazza, dominatore del 2022 che si sta preparando ad affrontare il suo primo Sanremo, in classifica con Sirio appena certificato album più venduto dell'anno appena finito.

Scivolano di un gradino, quarti, con Fake News i Pinguini Tattici Nucleari, che scaldano i motori per il primo tour negli stadi con già molte date sold out. Al quinto posto thasup con C@ra++ere S?ec!@le seguito da Ernia con il suo Io non ho paura, uscito a distanza di due anni dal fortunato Gemelli e avviato sulla stessa strada. Settimo Irama con il Il Giorno in cui ho smesso di pensare davanti a Marracash con il repack del disco Premio Tenco Noi, Loro, Gli altri, da 60 settimane in classifica. Chiudono la top ten Tananai (anche lui atteso al Festival) con rave, Eclissi e Rkomi con il suo Taxi Driver uscito ormai in classifica da ben 89 settimane. (ANSA).