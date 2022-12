Andrea Bocelli paga restauro campane della chiesa di Lajatico

(ANSA) - LAJATICO (PISA), 07 DIC - Il cantante Andrea Bocelli contribuirà al restauro delle campane della chiesa del suo paese, Lajatico (Pisa), che furono danneggiate da un fulmine che si abbatte' sul campanile l'8 luglio 2019 e da allora non funzionano. "Non è possibile che proprio nel mio paese non suonino", ha detto il tenore al parroco don Michele Meoli in una telefonata fatta per annunciargli la decisione di sostenere gli oneri del restauro. La vicenda viene riportata dal settimanale Toscana Oggi. "Tempo fa - racconta don Michele Meoli - il sindaco Barbafieri e un amico di Andrea Bocelli mi riferiscono l'intenzione del tenore di voler riparare le campane a proprie spese. Una bella notizia confermata da una mia telefonata con Andrea che, con tono quasi emozionato mi diceva "Non è possibile che proprio nel mio paese le campane non suonino". I tecnici hanno contattato la ditta che tutt'ora si occupa di sistemare l'impianto perché le campane siano pronte per le festività natalizie". Il fulmine del 2019 aveva danneggiato gravemente il campanile e la chiesa ma fu possibile ripararli grazie ai paesani che tra privati, associazioni paesane e alcune attività commerciali, raccolsero oltre 20.000 euro di offerte oltre al contributo dai fondi 8x1000 alla Chiesa Cattolica, inoltre anche la diocesi di Volterra e la Banca popolare di Lajatico hanno dato il loro contributo. Tuttavia finora non è stato possibile riparare l'impianto per le campane. (ANSA).