Al Bano, Sanremo? Se accettano uno dei brani che ho presentato..

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Al Bano al prossimo Festival di Sanremo? "Beh, a Sanremo si può andare in tanti modi... Per cantare? Giuro che ho parlato con chi devo parlare: dobbiamo incontrarci per vedere se accetta una delle canzoni che ho preparato. Se è sì, ci sarò. Se non è sì, non ci sarò". A candidarsi per l'Ariston è lo stesso artista, nel suo intervento in collegamento con Oggi è un altro giorno, su Rai1, rispondendo a una domanda della conduttrice Serena Bortone.

Al Bano è a Vienna dove la sera del 30 settembre torna sul palco con Romina Power per il concerto La notte italiana, in programma alla Wiener Stadthalle. Insieme a loro, i Ricchi e Poveri e Drupi. (ANSA).