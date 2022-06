Dai Maneskin ai Pearl Jam weekend di grandi concerti

(di Paolo Biamonte) (ANSA) - ROMA, 22 GIU - Domani i Maneskin sono in concerto allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, anteprima del grande appuntamento, sold out da tempo, del nove luglio al Circo Massimo di Roma.

Sempre domani, all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, per il Milano Summer Festival, va in scena il concerto di Kendrick Lamar, uno dei personaggi più influenti e originali della scena musicale mondiale.

Sabato invece, all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sono in cartellone i Pearl Jam, per la loro unica data italiana. E' previsto che il set duri circa due ore e mezzo. Prima di Eddie Vedder e soci suoneranno i Pixies, autentica leggenda del rock alternativo.

Domenica il tour di Vasco Rossi fa tappa ad Ancona allo stadio del Conero: la chiusura è prevista giovedì a Torino.

Domani i Pinguini Tattici Nucleari suonano al Palazzo dello Sport di Roma, i Litfiba all'Arena Sferisterio di Macerata, Vinicio Capossela al teatro Romano di Verona, Guè Pequeno al Carroponte di Milano. Capossela domenica si esibisce al parco di Villa Osio a Roma.

Cesare Cremonini sarà in concerto sabato all'Arena delle Vittoria di Bari e martedì allo stadio Olimpico di Roma.

Doppio appuntamento sabato e domenica per Ultimo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Martedì a piazza del Duomo a Milano è in programma Love MI, un evento benefico che avrà per protagonista Fedez insieme a tanti artisti per sostenere Tog - Together To Go, una onlus che si occupa della riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse. La line up è formata, tra gli altri, da J-Ax, Dargen D'Amico, Ariete, Nitro, Rose Villain, Rosa Chemical, Mara Sattei.

Domenica al Festival del Vittoriale di Gardone Riviera c'è Beck, lunedì James Blunt.

Rock in Roma all'Ippodromo delle Capannelle ospiterà domani La Rappresentante di Lista, sabato The Queen at The Opera, lunedì Suicidal Tendencies e martedì Cigarettes After Sex. (ANSA).