'Happy Times', esce il nuovo singolo Roy Paci

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Fuori per Etnagigante su tutte le piattaforme digitali Happy Times, il nuovo singolo di Roy Paci.

Un ritorno carico di energia dirompente, a cinque anni dal suo ultimo album Valelapena, che ha chiuso un ciclo durato ben 25 anni con i suoi Aretuska.

Happy Times è un restart che apre lo scenario innovativo ed internazionale che contraddistinguerà i prossimi brani inediti a cui Roy sta lavorando con un team stellare, con uscita prevista nel 2023. Happy Times è il benvenuto nel suo nuovo mondo: con il brano Roy lancia un invito rivolto a tutti, per alleggerire i pensieri e rivivere i momenti con la massima intensità, soprattutto quelli della notte, riappropriandosi delle dance hall, del ballo sfrenato, dei cori cantati a squarciagola. Happy Times è un incoraggiamento a godere in piena libertà della grande potenza della musica, quella incalzante dell'onda latina, dove Roy è il 'Rey de la Noche'. (ANSA).