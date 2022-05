ESC, Diodato con Fai rumore spopola sul digitale

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - E' stato uno dei momenti più intensi della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest ed è in testa tra le clip più viste sul digitale: Fai rumore di Diodato, con 4.225 ore di visione in 4 giorni (considerando anche il 9 maggio, la vigilia dell'evento), è in testa alla classifica Auditel Digitale secondo le elaborazioni dello Studio Frasi.

Alle sue spalle la proclamazione dei 10 Paesi finalisti, sempre durante la serata di martedì; la performance di Dardust con Benny Benassi e Sophie and the Giants; Eurovision a casa The Jackal e poi gli ucraini della Kalush Orchestra, dati come super favoriti per la vittoria, con il loro brano Stefania.

Quanto al profilo del pubblico tv, che ha seguito compatto l'Eurovision anche nella seconda semifinale, bissando praticamente gli ascolti della prima (5 milioni 538 mila spettatori pari al 27.7% di share), si conferma l'elevato numero di contatti (cioè le persone che si sono sintonizzate su Rai1 per almeno un minuto), a quota 14 milioni 539 mila. Secondo lo Studio Frasi, lo show ha raggiunto ieri il 46.73% sul pubblico di 20-24 anni e il 35.62% sui 15.19%; notevole anche il dato sui laureati, con il 35.14%. (ANSA).