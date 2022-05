Hit parade, domina ancora Lazza, poi gli Psicologi

Resta in vetta alla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti il rapper milanese Lazza, con Sirio, l'album che raccoglie i feat. di Geolier, Noyz Narcos, French Montana, Tory Lanez e Sfera Ebbasta. Alle sue spalle la prima new entry della settimana: Trauma, il disco che segna il ritorno del duo Psicologi sulle scene musicali dopo Millenium Buge e dopo i due singoli Fiori Morti e Sui muri, che ha raccolto oltre 18 milioni di stream su Spotify. Terzo gradino del podio per Rkomi con Taxi Driver.

Perde una posizione ed è quarto Blu celeste di Blanco, il vincitore di Sanremo con Mahmood, in attesa dell'esibizione del duo a Torino, a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. Stabile in quinta posizione Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare, seguito dal debutto di Black Pulcinella, il nuovo album di Clementino, uscito a tre anni dall'ultimo disco. Chiudono la top ten Fabri Fibra con Caos, Sangiovanni - reduce dal successo all'Alcatraz di Milano - con Cadere Volare e Paky con Salvatore.

Tra i singoli, si conferma leader il rapper Rhove con Shakerando. Rivoluzione nella top ten dei vinili, dominata dagli Psicologi con Trauma.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti dal 29 aprile al 5 maggio:

1) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) TRAUMA, PSICOLOGI (BOMBA DISCHI-UNIVERSAL MUSIC)

3) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE, IRAMA (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

6) DOVE VOLANO LE AQUILE, LUCHÈ (COLUMBIA-SONY MUSIC)

7) BLACK PULCINELLA, CLEMENTINO (EPIC-SONY MUSIC)

8) CAOS, FABRI FIBRA (EPIC-SONY MUSIC)

9) CADERE VOLARE, SANGIOVANNI (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

10) SALVATORE, PAKY (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli più scaricati:

1) SHAKERANDO, RHOVE (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

2) MAMMA MIA, SFERA EBBASTA & RVSSIAN (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) BABY GODDAMN, TANANAI (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

4) AS IT WAS, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY MUSIC)

5) BAGNO A MEZZANOTTE, ELODIE (ISLAND-SONY MUSIC)

Ecco, infine, la classifica dei vinili:

1) TRAUMA, PSICOLOGI (BOMBA DISCHI-UNIVERSAL MUSIC)

2) DAWN FM, THE WEEKND (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) ZEIT, RAMMSTEIN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

4) BLACK PULCINELLA, CLEMENTINO (EPIC-SONY MUSIC)

5) FUORI COME VA?, LIGABUE (WM ITALY-WARNER MUSIC).