Lo Stabat Mater di Rossini per l'Ucraina a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 09 APR - In occasione dei due concerti della Stagione Sinfonica del 14 e 15 aprile alle 20.30 e alle 18 con l'esecuzione dello Stabat Mater di Gioachino Rossini, il Teatro Comunale e il Comune di Bologna hanno deciso di organizzare una raccolta fondi a favore di Emergency, da destinare alla popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Nel corso dei due appuntamenti, Jonathan Brandani dirigerà l'Orchestra del Teatro Comunale e e il Coro, preparato da Gea Garatti Ansini, con le voci soliste del soprano Patrizia Biccirè, del mezzosoprano Lamia Beuque, del tenore Marco Ciaponi e del basso Nahuel Di Pierro. L'appuntamento con questa grande pagina di musica sacra nella Settimana Santa si caricherà dunque di un ulteriore valore simbolico, trasformandosi in una preghiera collettiva per la pace nel difficile momento di emergenza umanitaria.

Tutti coloro che volessero donare, contribuendo alla raccolta fondi, potranno farlo alla chiusura dell'atto d'acquisto del biglietto online su Vivaticket, tramite QR code apposto sul biglietto acquistato presso la biglietteria oppure la sera del concerto tramite i QR code esposti in sala.

Quando Rossini iniziò a comporre lo Stabat Mater, commissionatogli dall'arcidiacono di Madrid Don Manuel Fernández Varela, aveva in mente di non far mai pubblicare l'opera. La composizione ebbe una gestazione travagliata a causa delle difficili condizioni di salute del compositore pesarese che, dopo aver iniziato la stesura da un anno, aveva completato nel 1832 soltanto sei dei dodici pezzi previsti, affidando poi a Giovanni Tadolini il resto del lavoro. Solo nel 1841 Rossini mise nuovamente mano al lavoro per realizzare la versione definitiva. Dopo laprima parigina del 7 gennaio 1842, la Stabat Mater ebbe la sua prima esecuzione italiana il 18 marzo dello stesso anno proprio a Bologna, nella storica Sala omonima della Biblioteca dell'Archiginnasio, con Gaetano Donizetti sul podio.

(ANSA).