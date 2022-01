Sanremo: Morandi, sono un imbranato e l'ho fatta grossa

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Questa volta l'ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l'ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto.

Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai, con la Direzione artistica del Festival, con la mia casa discografica, con i musicisti, con il produttore Mousse T, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto". Così Gianni Morandi sui social dopo aver rischiato l'esclusione dal Festival.

Per un errore ha pubblicato un frammento del brano Apri tutte le porte, scritto da Jovanotti, poi subito rimosso. Nel video stava parlando con il produttore dj Mousse T della canzone, con il brano in sottofondo, che secondo il regolamento non può essere eseguito in pubblico prima del festival. La Rai ha ritenuto comunque che non ci siano le condizioni per l'esclusione dalla gara, considerandolo un "puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra a seguito dell'incidente occorsogli alcuni mesi fa".

"Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna", ha chiosato il cantante. (ANSA).