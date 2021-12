Ludovico Einaudi, a gennaio l'album Underwater, tour a febbraio

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Sono inseriti in un tour internazionale i concerti italiani che Ludovico Einaudi terrà da febbraio 2022, in contemporanea con l'uscita del suo nuovo album di inediti, "Underwater", a gennaio. Il debutto è il 5 e 6 febbraio al Teatro Sociale di Alba, da dove era partito anche il tour mondiale Seven Days Walking. Seguono il 7 febbraio il Teatro Verdi di Firenze e due concerti nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, 10 e 11 febbraio. A marzo i concerti proseguiranno in Europa e in Regno Unito. Due residenze speciali a Londra all'Hammersmith Apollo e all'Alexandra Palace oltre che a Parigi alla Dalle Pleyel.

Poi ritorno in Italia a maggio a Torino e al Ravenna Festival. A giugno il tour andrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Con Ludovico Einaudi al pianoforte suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni.

Queste le date italiane: 5/6 febbraio Alba Teatro Comunale; 7/2 Firenze Teatro Verdi; 10/11 febbraio Roma, Auditorium Parco della Musica, Sala S.Cecilia; 24/5 Torino Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto; 25/5 Ravenna, Pala De Andrè, Anteprima Ravenna Festival 2022. Queste le date in Europa: 1/2 marzo Rotterdam Concertgebouw (1 marzo sold out); 3/3 Bruxelles Bozar (sold out); 5/3 Ghent Capitole (sold out); 21/23 marzo Londra, Hammersmith Apollo; 24/3 Manchester, 02 Apollo (sold out); 26/27 marzo Londra Alexandra Palace Theatre (sold out); 2/4 Copenhagen, DR Konserthuset (sold out); 3/5 aprile Munich, Isarphilharmonie (sold out); 11/4 Oslo, Konserthus; 13/15 aprile Parigi, Dalle Pleyel; 24/4 Lisbona Coliseu Dos Recreios; 27/28 aprile Barcellona Gran Teatro del Liceu; 28/5 Berlin Waldbuhne; 10/6 Gadalajara Teatro Diana; 11/6 Città del Messico Auditorio Nacional; 14/6 Vancouver, The Centre of Performing Arts; 15/6 Seattle Paramount; 17/18 giugno Oakland Fox Theatre; 19/6 Los Angeles Greek Theatre; 22/6 Dallas Winspeare Opera House; 24/6 Chicago Symphony Hall; 27/6 Washington Kennedy Centre; 28/6 New York Beacon Theatre; 29/6 New York Appel Room; 30/6 Quebec City Grand Théâtre du Québec; 3/4 luglio Montreal Salle Wilfrid Pelletier; 6/7 Toronto Roy Thompson Hall. (ANSA).